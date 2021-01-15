Сергей Меликов потребовал жестче бороться с наркоманией

Сергей Меликов принял участие в заседании Антинаркотической комиссии. Члены комиссии собрались вне очереди для обсуждения произошедшей в поселке Тарки трагедии.

Начиная разговор, Меликов подчеркнул, что, надо бороться за жизнь каждого человека. Он выразил соболезнования родным погибших в ходе конфликта ребят.

Глава региона поблагодарил местных жителей за то, что они смогли не дать случиться трагедии еще большего масштаба.

Меликов просил общественность воздержаться от поспешных выводов и оценок, подчеркнув, что прежде надо тщательно разобраться в случившемся. Именно этим глава региона сейчас занимается.

Как известно, причиной ссоры стали наркотики. Исходя из этого случая, надо делать выводы и где-то усиливать принципы антинаркотической работы. Ее будут проводить в соответствии с указом Президента страны от 23 ноября этого года «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики РФ на период до 2030 года».

Меликов потребовал, чтобы в антинаркотической работе принимали активное участие и главы муниципалитетов.

Глава республики подчеркнул, для того, чтобы выявить ситуацию в каждом районе, нужно тщательнее проводить мониторинг.

Количество наркоманов в республике растет. На начало года в Наркологическом диспансере зарегистрировано 4 000 зависимых. За три года цифра выросла на 500 человек.

Поменялись и способы распространения наркотиков. Сегодня активно применяется бесконтактный способ распространения пагубных веществ.

Сергей Меликов выразил уверенность, что с наркоманией в республике надо бороться комплексно. Ситуацию в поселке он взял под контроль для детального расследования.