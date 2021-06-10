Сергей Меликов потребовал усилить безопасность в летних лагерях

В Ситуационном центре Сергей Меликов провел заседание Комиссии при Главе РД по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В нем приняли участие руководители районов, министерств, спасатели, правоохранительные органы.

В режиме видеоконференцсвязи в заседании принял участие советник главы МЧС РФ генерал-майор Андрей Мерзликин.

Заседание было посвящено безопасности дагестанцев в целом, и детей в лагерях в частности.

Сергей Меликов отметил, что одно из важнейших условий – эффективное функционирование единых дежурно-диспетчерских служб органов местного самоуправления.

В Дагестане функционирует 25 загородных и 62 пришкольных лагеря. В них выявлено больше 300 нарушений пожарной безопасности.

Сергей Меликов потребовал устранить недостатки и обеспечить детям полностью безопасный отдых.