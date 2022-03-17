Сергей Меликов потребовал пресекать хищения энергоресурсов

Сергей Меликов провёл совещание по проблемным вопросам, выявленным Центром управления регионом. Глава республики уделил особое внимание проблеме хищения газа и электричества.

Сергей Меликов рассказал собравшимся об уголовном деле, заведенном на жителя села Цудахар Левашинского района за незаконную врезку и прокладку несанкционированного газопровода на 1700 метров. Действие нарушителя причинили ущерб на общую сумму в 500 тыс. руб.

Отметив, что подобные ситуации не редкость и для других муниципалитетов Дагестана, руководитель республики призвал глав муниципальных образований совместно с правоохранительными органами принимать меры и привлекать к ответственности и самих правонарушителей.

Кроме того, Глава Дагестана подчеркнул необходимость активизировать работу по информированию граждан о последствиях несанкционированных подключений; привлекать к работе депутатов районных собраний; проводить открытые собрания сельских депутатов с целью повышения сознательности граждан.