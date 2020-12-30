Сергей Меликов поставил задачи перед новым правительством

Сергей Меликов провел совещание с членами нового правительства. Врио Главы республики поставил задачи перед новым кабинетом министров согласно национальным проектам. Также задачи определены в соответствии со структурой социально-экономического развития. Обозначены приоритеты в соответствии с региональной инвестиционной программой.

Новое правительство состоит из семи блоков, каждый из которых будет курировать вице-премьер. Изменения коснутся всех отраслей: ЖКХ, образования, строительства, здравоохранения и энергетики.