Сергей Меликов поставил вопрос реабилитации инвалидов

3 декабря Сергей Меликов провел заседание Совета по делам инвалидов. Приоритетными названы задачи организации реабилитации инвалидов, организации доступной среды для граждан ОВЗ и внедрения адаптивных видов спорта.

Из представленного доклада известно, что за последние 7 лет в рамках программы «Доступная среда» адаптирование окружающей среды затронуло 745 объектов.

Особое внимание уделено адаптации общественного транспорта под возможности инвалидов.

Также Сергей Меликов, говоря о деятельности в данном направлении, акцентировал внимание на необходимости улучшения материально-технической базы реабилитационной службы. В этой связи Правительству РД поручено до весны 2022 года определиться с земельным участком в прибрежной зоне под реабилитационный центр для граждан с ОВЗ старше 18 лет.