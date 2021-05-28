Сергей Меликов посетил туристско-рекреационный комплекс «Золотые дюны» в селе Крайновка. Глава республики поехал в Кизлярский район с рабочим визитом. Здесь он посетил перспективные объекты.

Комплекс «Золотые дюны» начали строить в 2013 году по федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма».

Строительство не удалось завершить из-за тяжелого финансового положения. В 2020-м строительство продолжили. Турбазу планируют открыть в 2023 году.

Сергей Меликов поручил ускорить процесс, проанализировав бюджет и подключив к строительству соинвесторов.