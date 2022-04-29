В Акушинского районе Сергей Меликов посетил строящийся туристический комплекс «Мугинское подворье», где Сергею Меликову провели небольшую экскурсию по объекту.

Это частный инвестпроект, представляющий собой комплекс зданий и парковых зон, выполненных в этническом стиле. Здесь планируется возведение объектов общепита, музея, мастерских по декоративному искусству Дагестана, сувенирной лавки, небольшой гостиницы, хостела, парковой зоны.

На территории комплекса, кроме семейного отдыха, можно будет проводить культурные, образовательные мероприятия, семинары и конференции. Гости республики смогут получить здесь информацию по всем туристическим маршрутам и достопримечательностям республики.