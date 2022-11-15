Сергей Меликов посетил старый детсад в Унцукульском районе

«Убедился лично – здесь не просто штукатурка отваливается, а огромные трещины в стенах, которые угрожают безопасности детей! Решение о строительстве нового садика мы приняли, но ответственные органы достаточно долго не могли определить, как избежать повторения того, что произошло со старым детским садом. При имеющихся здесь сложных грунтовых условиях не любой проект мог обеспечить строительство безопасного и долговечного здания.

Новый детский сад будет построен из легковозводимых конструкций, достаточно прочных и адаптированных к особенностям местности. Маленькие жители поселка Шамилькала обязательно получат современное и комфортное здание уже осенью следующего года.

К сожалению, с Шамилькалинской средней общеобразовательной школой ситуация немногим лучше – отдельные блоки в аварийном состоянии, но свыше 700 детей вынуждены учиться в этих условиях. Проектно-сметная документация по строительству нового здания прошла госэкспертизу и получила положительное заключение, подобран земельный участок, но начало строительства отложено до 2025 года. На основе увиденного сделал вывод, что ждать так долго нельзя. На заседании градостроительной комиссии мы обсудим вопрос включения объекта в Республиканскую инвестпрограмму на 2023-2024 годы.

Эти вопросы буду держать под личным контролем, дал некоторые поручения главе района и по развитию других сфер. Думаю, возможности у муниципалитета огромные, использовать их на благо местных жителей – наша главная задача», — написал глава республики в своём Телеграм.