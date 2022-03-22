Сергей Меликов посетил стадион «Труд» в Каспийске

В ходе рабочей поездки в город Каспийск Сергей Меликов посетил стадион «Труд». На данный момент на объекте в ходе первого этапа реконструкции построены теннисные корты. Второй этап реконструкции предполагает строительство футбольного поля, баскетбольной и волейбольной площадки, спортивного зала и много другого. Пояснения по поводу объекта дал руководитель спортивного ведомства региона Сажид Сажидов. В ходе осмотра Сергей Меликов призвал при строительстве крупных спортивных объектов использовать опыт других регионов.

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