Сергей Меликов посетил «Шушинскую СОШ им. Д.А.Серкова»

Сергей Меликов прибыл с рабочим визитом в Новолакский район. В муниципалитете Глава Республики Дагестан посетил «Шушинскую СОШ», которая носит имя Героя России Дмитрия Серкова, где возложил цветы к бюсту героя и почтил его память минутой молчания.

Кроме того, Глава республики передал школе ноутбуки и пообщался с учениками и преподавателями. Сергей Меликов был приятно удивлен тем, что школьники интересуются сохранением памяти о героях и великих современниках.

«Спасибо, что не забываете о нём, готовите тематические мероприятия. У нас много великих людей, с которых мы все должны брать пример», — сказал Меликов.