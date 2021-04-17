Сергей Меликов посетил село Мичурино и выслушал мичуринцев

В рамках рабочей поездки по Дербентскому району врио Главы Дагестана Сергей Меликов посетил село Мичурино, побеседовал с местными жителями, выслушал, какие проблемы существуют. Были озвучены вопросы по благоустройству дороги, вывозу ТКО, выделении замли под спортзал для жителей и ряд других актуальных вопросов.

Также главой была посещена Мичуринская школа, ветхое здание которой не соответствует современным требованиям. Здесь десятки лет не было ремонта, а помещение под пищеблок приспособлено. В текущем году её будут ремонтировать в рамках реализации проекта «100 школ».

Сергей Меликов прокомментировал все вопросы, озвучил решения, а также планы по району. Например, привлечение сельхозинвестора для социально-экономического развития района.