Сергей Меликов посетил с рабочим визитом город Каспийск. В ходе пресс-подхода, который состоялся по завершению поездки, Глава Республики Дагестан подвел её итоги. Сергей Меликов предложил создать программу комплексного развития города Каспийска с подключением ряда инвестиционных проектов, федеральных и региональных программ. «Мы начинаем заниматься программой развития Каспийска на период с 2023 по 2028 годы. Город в этом году отмечает своё 90-летие, и он заслуживает отдельного отношения к себе», — заявил Сергей Меликов. В числе других тем обсуждалась реализация проектов в туристической отрасли. Здесь Сергей Меликов указал на необходимость строительства туристических объектов, а также развития социальной инфраструктуры города.

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