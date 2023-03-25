Сергей Меликов посетил Республиканский сборный пункт

Он знакомится с работой учреждения в преддверии ежегодной весенней призывной кампании, которая стартует в России 1 апреля и продлится до 15 июля.

На Республиканский сборный пункт с 1 апреля будут доставляться молодые люди, подлежащие призыву, из всех городов и районов Дагестана. Отсюда они отправятся для прохождения срочной службы в действующие воинские части на территории субъектов России, кроме новых регионов.

К участию в СВО новобранцев привлекать не будут.

Возраст призыва — от 18 до 27 лет, срок службы — один год. Призванные весной и летом 2023 года вернутся домой весной и летом 2024 года.