Сергей Меликов посетил прикутанное хозяйство Новый Борч

Новый Борч — прикутанное хозяйство Рутульского района, расположенное на территории Бабаюртовского района. Здесь в рамках личного ознакомления с муниципалитетами побывал врио Главы Дагестана Сергей Меликов.

Главная цель поездки — определение статуса земель отгонного животноводства. Кроме того, руководитель республики осмотрел образовательное учреждение, где учится полуфиналист «Большой перемены», и ФАП. Жители села попросили главу создать полноценные условия для оказания врачебной помощи, так как существующий ФАП расположен в приспособленном помещении.

По факту визита в Новый Борч Сергеем Меликовым дано поручение рассмотреть возможность установки модельного ФАПа с родильным отделением. Также он заверил, что остальные социальные вопросы тоже будут решены.