Экономика

Сергей Меликов посетил передовые предприятия Азербайджана

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Во второй день рабочей поездки в Азербайджан глава Дагестана Сергей Меликов ознакомился со стратегическими объектами и передовыми предприятиями Азербайджана.

Глава региона посетил Бакинский международный морской торговый порт, который является важным пунктом транзитной инфраструктуры, соединяющей Европу с Азией.

Гендиректор порта Талех Зиядов рассказал о существующих мощностях этого объекта и перспективах его развития: «У нас большой шанс стать «пятизвездочным» хабом, что даёт импульс для создания других региональных точек. Например, в Дагестане, Туркменбаши или Актау. У каждого своя специализация и каждый остаётся в выигрыше».

Сергей Меликов со своей стороны отметил историческую значимость Бакинского международного морского торгового порта: «Мировая экономика показывает, что Великий шёлковый путь имеет тенденцию к возрождению. Перевозки востребованы, грузопотоки растут, рынки меняются, создание морских хабов на Каспии становится очень востребованным направлением».

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