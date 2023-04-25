Сергей Меликов посетил новый офис Минцифры Дагестана

Офис организован по принципу открытого рабочего пространства: просторные кабинеты, разделенные полупрозрачным стеклом.

Конференц-зал, рабочие кабинеты, интерактивные терминалы, зоны отдыха — всё это менее, чем за полгода, и без значительных финансовых затрат. Ремонт проведен за счет средств, сэкономленных на реализации мероприятий профильной госпрограммы.

Здание находится в собственности республики, и министерство не будет нести расходов на его аренду.

Глава Республики Дагестан оценил качество проведенной работы и пожелал коллективу Минцифры плодотворной работы на благо республики.