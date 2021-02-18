Экономика

Сергей Меликов посетил концерн КЭМЗ

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Крупнейшее промышленное предприятие республики посетил Сергей Меликов в рамках рабочей поездки в город Кизляр.

ОАО «Концерн»КЭМЗ» специализируется на выпуске разнообразной продукции от летательных аппаратов малой авиации до медицинского оборудования. С продукцией предприятия на выставке-экспозиции познакомился и Сергей Меликов. Также руководитель региона осмотрел новый корпус Кизлярского электромеханического завода площадью в десять тысяч квадратных метров, оснащенный современным оборудованием, предназначенный для сборки авиационной техники.

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