Сергей Меликов посетил концерн КЭМЗ

Крупнейшее промышленное предприятие республики посетил Сергей Меликов в рамках рабочей поездки в город Кизляр.

ОАО «Концерн»КЭМЗ» специализируется на выпуске разнообразной продукции от летательных аппаратов малой авиации до медицинского оборудования. С продукцией предприятия на выставке-экспозиции познакомился и Сергей Меликов. Также руководитель региона осмотрел новый корпус Кизлярского электромеханического завода площадью в десять тысяч квадратных метров, оснащенный современным оборудованием, предназначенный для сборки авиационной техники.