Сергей Меликов посетил Хасавюрт, определены основные проблемы и пути развития

14 января врио Главы Дагестана Сергей Меликов посетил город Хасавюрт. После ознакомления с городом было проведено совещание, в рамках которого обсуждались важные вопросы по ликвидации имеющихся проблем, тормозящих развитие города, а также наметили стратегию его модернизации.

Основными экономическими проблемами Хасавюрта, по мнению Сергея Меликова и других специалистов, являются низкие налоговые сборы, теневая экономика, ограниченность рабочих мест. В то же время имеется ряд негативных факторов и в инфраструктуре города: необходимо решить важные вопросы водоснабжения и водоотведения, также ощущается острая необходимость в строительстве объездной дороги, переносу рынков за город для разгрузки и так далее.

По словам Сергея Меликова, требуется разработать и придерживаться стратегии развития города на период до 2025 года. Город требует масштабной работы и финансирования. Как отметил глава республики, все вопросы решить единовременно невозможно, однако ждать нельзя — необходимо по мере появления возможностей начинать точечное преобразование города. Так планируется превратить Хасавюрт в международный центр борьбы. Этому способствует и расположение, и достижения дагестанских спортсменов в области спорта, что создало уже определённую репутацию спортивного региона. Такой подход параллельно повлияет на развитие гостиничной и досуговой инфраструктуры. Также принято решение не переносить старый центральный рынок Хасавюрта, так как он имеет культурную ценность, однако он будет реконструирован. Остальные рынки города должны будут перенесены за город без ущемления интересов торговцев.

Большая работа предстоит и по ликвидации теневой экономики.

Что же касается вопроса градостроительства, то принято решение разработки проекта комплексной застройки города. Для работы будут привлечены лучшие архитекторы страны.