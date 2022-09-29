Сергей Меликов посещает сборные пункты мобилизованных

Глава Дагестана продолжает встречи с мобилизованными гражданами. 28 сентября он посетил Касписйкую флотилию, где встретился с гражданами запаса, призванными для исполнения долга на территории СВО. Он выразил слова гордости за мужественных и храбрых защитников земли и страны, а также высказал напутствия.

«Вы уже сделали выбор — вы стоите в боевом строю. Я хочу пожелать вам военной удачи, боевых успехов, слаженности и дружбы — это всегда отличало нас и помогало выживать в самых сложных ситуациях…» — обратился он к мобилизованным в заключение встречи.