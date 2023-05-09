Сергей Меликов поручил увековечить при жизни имя ветерана-долгожителя Ильяса Казиханова

Сегодня, 9 Мая, в День Победы, глава Республики Дагестан Сергей Меликов навестил участника Великой Отечественной войны Ильяса Батырхановича Казиханова. В этом году ветерану исполнится 100 лет.

Генерал-полковник поздравил фронтовика с самым главным народным праздником, поблагодарил его за вклад в победу над фашизмом и пожелал отметить вековой юбилей в здравии в кругу семьи.

«Разрешите поздравить вас с праздником — Днём Победы. Сказать большое спасибо за то, что вы сделали для народа. Мы ценим ваши заслуги, ваши подвиги. Очень рады, что сегодня вы среди нас. Вы образец для подражания для ребят, которые выбрали своей профессией служение родине. Сегодня участники специальной военной операции берут пример с вас», – отметил Сергей Меликов, передавая ветерану подарки.

Ильяс Казиханов со своей стороны выразил благодарность главе региона за оказываемую поддержку и внимание к участникам Великой Отечественной войны.

«Спасибо, что заботитесь о нас. И в дальнейшем я готов помогать нашему народу», — сказал долгожитель.

Сергей Меликов поинтересовался, что беспокоит сегодня ветерана, с какими проблемами сталкивается он, его родные, соседи.

Глава Дагестана поручил увековечить при жизни имя Ильяса Казиханова к 80-летию Битвы за Кавказ. В родном для героя Нижнем Казанище его именем назовут образовательное учреждение и установят бюст.

«Спасибо вам за то, что вы есть у нас и храните историю. Для нас вы родной человек», — подчеркнул глава республики.

Вместе с руководителем республики Ильяса Батырхановича поздравили государственный секретарь РД Магомед-Султан Магомедов и вице-премьер республики Абдурахман Махмудов. Они пожелали ветерану крепкого здоровья, мира и благополучия.

Полковник Ильяс Казиханов был призван на фронт 18-летним парнем в 1941 году. В составе Северо-Кавказского фронта принимал участие в боях на Кавказе и Кубани, а в составе III-го Украинского фронта – в боях на территориях Украины, Болгарии, Югославии, Венгрии и Чехословакии. Участвовал в войне против императорских сил Японии.

По окончании войны еще десять лет прослужил в рядах Красной Армии. После демобилизации работал в разных сферах, в том числе в Министерстве культуры и Министерстве сельского хозяйства республики.

Женившись в первые послевоенные годы, со своей супругой Ильяс Батырханович прожил 70 лет.

Среди многочисленных наград ветерана в том числе ордена Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».