Сергей Меликов поручил создавать комфортные условия для переселения людей из аварийного жилищного фонда

Многие семьи, по словам руководителя республики, отказываются переезжать, так как предлагаемые им квартиры не соответствуют никаким требованиям. Если давать людям качественное жильё, где есть в том числе вся необходимая инженерная и социальная инфраструктура, уверен Глава Дагестана, никаких проблем с реализацией программы переселения не возникнет. К каждому случаю при этом нужен индивидуальный подход.

«Когда женщине, с которой проживают двое детей и пожилая мать, дают однокомнатную квартиру чуть больше 40 квадратов, за что она должна благодарить?», – отметил Сергей Меликов.

По программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда Дагестан по итогам 2022 года находился в жёлтой зоне светофора. Реализация программы позволила улучшить жилищные условия 2 тыс. человек. Пока ещё остается ряд нерешённых вопросов, связанных с реализацией программы прошлых лет. Не расселенной остается 181 семья.