Общество

Сергей Меликов поручил создавать комфортные условия для переселения людей из аварийного жилищного фонда

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Многие семьи, по словам руководителя республики, отказываются переезжать, так как предлагаемые им квартиры не соответствуют никаким требованиям. Если давать людям качественное жильё, где есть в том числе вся необходимая инженерная и социальная инфраструктура, уверен Глава Дагестана, никаких проблем с реализацией программы переселения не возникнет. К каждому случаю при этом нужен индивидуальный подход.

«Когда женщине, с которой проживают двое детей и пожилая мать, дают однокомнатную квартиру чуть больше 40 квадратов, за что она должна благодарить?», – отметил Сергей Меликов.

По программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда Дагестан по итогам 2022 года находился в жёлтой зоне светофора. Реализация программы позволила улучшить жилищные условия 2 тыс. человек. Пока ещё остается ряд нерешённых вопросов, связанных с реализацией программы прошлых лет. Не расселенной остается 181 семья.

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