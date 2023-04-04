Сергей Меликов поручил решить вопрос с вводом в эксплуатацию новой школы в селе Рахата Ботлихского района

Напомним, в 2017 году в селе сгорела школа. Построили новое здание, которое планировалось сдать ещё в прошлом году. Однако школа до сих пор не открыла свои двери для учащихся.

«Рахата – одно из героических сёл, которое отразило нападение международных банд в 1999 году. Населенный пункт стал одним из рубежей, преодолев который бандиты не смогли проникнуть вглубь Дагестана. Люди по праву возмущены: школа построена, но детей в нее не запускают. Жителей не должно волновать, по каким причинам это произошло. Они просто хотят, чтобы их дети учились в комфортных условиях. 1 сентября ученики должны пойти в новую школу. Это наше обязательство», – отметил глава региона Сергей Меликов.