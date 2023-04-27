Сергей Меликов поручил решить квартирный вопрос семьи Идрисовых из Избербаша

Напомним, ранее Айбике Идрисова обратилась к главе региона Сергею Меликову с просьбой о встрече. Она была приглашена на личный приём.

Женщина переживает, что её с мужем, преподававшим многие годы в ДГУ, и ребёнком могут выселить из служебной квартиры, в которой они живут уже 24 года. Взамен ни новое жильё, ни земельный участок под строительство дома семье не предложили.

«Закона, который обязывал бы вас выгнать семью на улицу, нет. Но у вас есть все полномочия, чтобы узаконить проживание этих людей в квартире. Давайте закончим с бюрократией!» – обратился Сергей Меликов к мэру Избербаша Магомеду Исакову и ректору ДГУ Муртазали Рабаданову.

Глава города со своей стороны пообещал оперативно решить проблему. Это должно быть сделано до конца мая, установил срок глава Дагестана.

Минстрою республики поручено взять этот вопрос на контроль.