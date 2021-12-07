Общество

Сергей Меликов поручил разобраться в ситуации с нарушением прав инвалида-колясочника Сабрины Алиевой

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Глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на конфликт между ОАО «Махачкалаводоканал» и жительницей города Сабриной Алиевой.

Сергей Меликов поручил ответственным органам разобраться в ситуации.

30 ноября Алиева выиграла иск к ОАО «Махачкалаводоканал» по организации в данном учреждении доступной среды. Суд обязал общество построить пандус, но «Махачкалаводоканал» не занялся установкой пандуса, а решил «обнаружить» у Алиевой задолженность за употребление воды, причем именно в размере штрафа. Для этого организацией был сфабрикован фиктивный акт о том, что в доме якобы сорвана пломба с водяного счетчика и начисление за потребление было рассчитано по завышенным тарифам. В действительности, по словам Алиевой, проверки не было, пломба на счетчике цела, а подпись её отца на документе сфальсифицирована.

Сергей Меликов подчеркнул, что организация доступной среды – это прямое поручение Президента России Владимира Путина, а травля по отношению к тем, кто нуждается в поддержке, недопустима.

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