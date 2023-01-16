Сергей Меликов поручил проверить деятельность ОАО «Даггаз» в связи с происшествием в Хасавюрте

«Безусловно, виновные понесут наказание. Сейчас руководитель межрайонного «Даггаза», оказывавшего не отвечающие требованиям безопасности жизни потребителей услуги, задержан, проверяется работа застройщика. Но этого недостаточно: надо разбираться с организацией, с причинами, которые к такому проводят, проверять нарушения в деятельности компаний, дающих разрешение на технологическое подсоединение к сетям, проверяющих готовность объектов к сдаче. Важно не допустить повторения подобного», — подчеркнул глава республики.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января произошел хлопок газа в подвале многоквартирного дома в Хасавюрте. По поручению главы Дагестана пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь, предложено временное жилье, ускоренными темпами восстанавливается здание.