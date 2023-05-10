Сергей Меликов поручил проработать вопрос увековечивания памяти ныне живущих ветеранов ВОВ

«Мы сегодня увековечиваем память участников спецоперации, но нельзя забывать и о тех, кто подарил нам Победу. К сожалению, среди нас осталось мало ветеранов ВОВ. Вчера на параде я сидел с ветераном Ибрагим-Пашой Садыковым. Вы его все знаете, человек с большим чувством юмора. Он четыре года воевал солдатом в пехоте. Надо продумать, как увековечить его имя при жизни. Это наша обязанность.

Ветераны – святые люди. Нам надо учиться у них любви к Родине, отношению друг к другу, тому, как жить и работать», – отметил Глава республики Сергей Меликов.

Напомним, накануне глава региона поручил увековечить имя другого ветерана – Ильяса Казиханова – в родном для него Нижнем Казанище.