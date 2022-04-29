Сергей Меликов поручил проработать строительство новой поликлиники при Акушинской ЦРБ

Сергей Меликов посетил Акушинскую ЦРБ. Глава республики поручил проработать строительство поликлиники при больнице.

Сегодня в одноэтажном лечебном учреждении располагается 34 кабинета, в каждом из которых одновременно ведут прием по 3-4 врача и столько же медицинских сестер. Здание находится в ветхостей состоянии и не соответствует противопожарным требованиям и требованиям СанПиН.

Сергей Меликов поручил проработать вопрос строительства новой поликлиники, используя модульные технологии, а в Центральной районной больнице провести капитальный ремонт.