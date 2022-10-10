Экономика

Сергей Меликов поручил профильным ведомствам и организациям взять на особый контроль готовность региона к осенне-зимнему периоду

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Подводя итоги рабочей поездки в Москву, глава Республики Дагестан подчеркнул, что вопросы экономического развития республики находятся на контроле у вице-премьера Правительства РФ Александра Новака. При этом особое внимание уделяется подготвке к осенне-зимнему периоду и мероприятиям по снижению аварийности в энергетической сфере и в газовом комплексе.

«Реконструкция жилых домов, построенных с нарушением строительных норм, фактически — построенных на газовых сетях, — главная задача, решением которой мы должны заняться в ближайшее время», — резюмировал Сергей Меликов, подчеркнув, что в этом заинтересовано и руководство «Газпрома».

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