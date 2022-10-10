Сергей Меликов поручил предусмотреть обеспечение учебниками дагестанских школ в необходимом объёме в бюджете на 2023 год

Комментируя итоги проведённой проверки, показавшие низкую обеспеченность школ учебниками, глава региона Сергей Меликов подверг жесткой критике работу ответственных за это направление членов Правительства РД.

«Понятно, что это очень старые проблемы, но на их решение должны быть брошены все силы. Необходимо давать честные доклады, менять подходы, вносить необходимые предложения и исправлять эту ситуацию», — подчеркнул Глава Дагестана.

По словам руководителя региона, недопустимо сокращать бюджетные расходы на образование.