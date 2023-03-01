Здравоохранение

Сергей Меликов поручил Правительству Дагестана решить вопрос с новым оборудованием для детской поликлиники №3 г.Махачкалы

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Сергей Меликов поручил разобраться в ситуации с детской поликлиникой №3 Махачкалы, где оказались полностью изношены три аппарата УЗИ из шести установленных. Это при том, что эта поликлиника – одна из крупнейших в городе, к ней прикреплено свыше 54 тысяч детей.

Об этом стало известно из доклада о результатах проверки использования средств ТФОМС в медицинских учреждениях республики, с которым на сегодняшнем совещании у главы региона выступил председатель Счетной палаты Билал Джахбаров.

Сергей Меликов назвал ситуацию недопустимой и поручил Правительству РД незамедлительно решить вопрос с новым оборудованием для поликлиники.

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