Сергей Меликов поручил Правительству Дагестана принять пакет мер поддержки семьям мобилизованных

Заявленную руководителем Дагестана единовременную региональную выплату 100 тысяч семьям мобилизованных предлагается исключить при расчете среднедушевого дохода семей, претендующих на иные меры социальной поддержки, по которым предусмотрена оценка уровня доходов семьи.

Кроме того, были озвучены следующие предложения:

специальная квота для поступления детей мобилизованных дагестанцев в организации высшего образования республики;

возможность бесплатного посещения кружков, секций и иных дополнительных занятий для детей мобилизованных граждан;

особый порядок оказания услуг социального обслуживания членам семьи из числа граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании;

содействие в обеспечении рабочими местами в первоочередном порядке членов семей мобилизованных граждан;

освобождение родителей (законных представителей) детей мобилизованных граждан от платы за услуги государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций республики.

Глава Дагестана поручил доработать и дополнить этот пакет мер и принять постановлением Правительства в самое ближайшее время.