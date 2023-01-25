Сергей Меликов поручил помочь многодетной матери Белле Гамзаевой с догазификацией

Жительница Карабудахкента подала документы на догазификацию более 8 месяцев назад. Однако результата, по словам дагестанки, пока нет.

Сергей Меликов поручил руководству Минэнерго региона и Карабудахкентсткого района разобраться в проблеме и решить ее.

«Программа работает в этом году и будет работать в следующем. Хочу напомнить нашим гражданам о необходимости правильного оформления своих домовладений: основное для подачи заявки – это наличие свидетельства о праве на землю и домовладение. Только тогда можно будет подавать документы на получение услуги по догазификации», – напомнил глава региона.

На сегодняшний день более 2 тыс. домовладений в республике уже получили возможность подключиться к газу.

Напомним, прямую трансляцию можно смотреть на официальном тг-канале Сергея Меликова.