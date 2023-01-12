Сергей Меликов поручил обеспечить более тщательный контроль организации горячего питания в образовательных учреждениях

«Здесь недопустима экономия. Вопросы организации горячего питания в школах, расходов на него, поставки качественной местной продукции должны быть на постоянном контроле правительства республики», – подчеркнул руководитель региона.

В этой связи глава кабмина республики Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что продукция дагестанских производителей изготовлена из натуральных продуктов и соответствует всем нормам и стандартам. По его словам, в настоящее время прорабатывается возможность более активных её поставок в образовательные учреждения республики.