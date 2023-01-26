Сергей Меликов поручил незамедлительно найти чиновника, который по-хамски отреагировал на просьбу матери погибшего военнослужащего увековечить память о ее сыне

Историю женщины на прямой линии рассказала мать Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Мазаева.

«Женщина обратилась с просьбой увековечить память о сыне, назвав его именем улицу, школу или хотя бы установить памятную доску на доме. Она получили грубый ответ, а доску позднее принесли со словами: «Вам надо – вы и клейте». Я считаю, это бесчеловечность», – рассказала Мазаева.

Глава Дагестана поручил ответственным руководителям до завтрашнего дня разобраться в ситуации: «Я не знаю, какую он должность занимает, но он больше никаких должностей в республике занимать не будет, я вам обещаю».