Сергей Меликов поручил начать подготовку к отопительному сезону

Сергей Меликов провел совещание по подготовке к зиме. До начала нового отопительного сезона районам и городам выделят деньги на обустройство отопительной системы, чтобы не было коммунальных сбоев.

«Россети Северный Кавказ» начали ремонт электросетей, для этого закупили оборудование на сумму 1,7 млрд рублей.

Сергей Меликов поручил республиканскому оперштабу обеспечить бесперебойную подачу тепла. Председатель Правительства Абдулпатах Амирханов будет возглавлять штаб, его заместителем будет министр энергетики Манвел Мажонц.