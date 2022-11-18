Политика

Сергей Меликов поручил Минэнерго РД проработать вопрос по созданию в регионе лабораторий контроля качества топлива

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О работе, проводимой в этой сфере в республике в настоящее время, Главе Дагестана Сергею Меликову доложил заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Александр Кузьмин.

Отмечается, что, согласно исследованиям, качество топлива в Дагестане ниже, чем, например, в соседних регионах СКФО.

По словам докладчика, внедрение в республике лабораторий обеспечит контроль качества топлива по 18 показателям и испытание его характеристик, что существенно поднимет уровень услуг, оказываемых населению, и улучшит работу АЗС.

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