Сергей Меликов попросил разрешения у родителей погибших в СВО разделить с ними скорбь

Глава Дагестана снова и снова встречается с близкими погибших в СВО военнослужащих, защитников Родины. По грустной традиции эти встречи начинаются с почтения памяти героев и возложения цветов к их портретам.

«Скорбим вместе с вами, хотим быть рядом в вашем горе и помогать в решении ваших проблем», — обратился он к скорбящим родным погибших. Кроме моральной поддержки, эти встречи призваны оказать поддержку всестороннюю семьям военнослужащих, в том числе материальную. Для этого сосредостачиваются силы властей, работа благотворительных фондов и волонтёров.