Сергей Меликов поприветствовал участников проекта «Вахта Героев Отечества»

«Рад приветствовать в гостеприимном Дагестане участников патриотического проекта «Вахта Героев Отечества».

Многие из наших гостей уже бывали в Дагестане – исполняли служебно-боевые задачи. С тех пор многое изменилось: Дагестан развивается, становится настоящим южным форпостом России.

В нашей республике живут люди разных национальностей и вероисповеданий, взглядов и убеждений, но уважение к Героям Отечества, к их подвигу объединяет всех нас.

Вместе с участниками проекта возложили цветы к памятнику Воину-освободителю и вспомнили всех тех, кто пал, защищая Родину – на полях Великой Отечественной войны, в Донбассе, в противостоянии с террористами. Помним и гордимся…

Спасибо организаторам за такой полезный и нужный проект», — сказал глава республики.