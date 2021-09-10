Сергей Меликов поприветствовал 14 Героев РФ — выходцев из Дагестана

На патриотическом мероприятии «Вахта Героев», прошедшем 9 сентября в Доме дружбы, Сергей Меликов вместе с другими гостями поприветствовал виновников встречи — Героев РФ, получивших за заслуги перед Отечеством «Золотую звезду».

Обращаясь к собравшимся, он подчеркнул, что те, кто получил «Героя» за участие в событиях 1999 года на территории Дагестана — останутся навсегда Героями и для Дагестана и для России. Он пригласил всех героев в Дагестан, чтобы не только принять участие в официальной встрече, но и отдохнуть, узнать республику с другой стороны — со стороны его «славной истории и природы».

Проект «Вахта Героев» реализуется с 2020 года. Целью его является придание импульса к популяции патриотического воспитания в духе любви к Родине, уважения её истории.