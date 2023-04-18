Сергей Меликов поощрил именными часами Главы Республики Дагестан призёров Всероссийской олимпиады школьников – Патимат Самедову и Айшат Магомедову

Патимат Самедова уже во второй раз стала призёром Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. Из 120 возможных баллов в заключительном туре она получила 100 баллов.

Другая дагестанка – Айшат Магомедова – продемонстрировала блестящие знания в области экологии – она набрала 92 балла из 118 возможных.

Обе выпускницы и их наставники получат по 100 тыс. рублей.

Всероссийская олимпиада школьников – старейшая и самая престижная олимпиада в стране. Победители и призёры её заключительного этапа зачисляются в профильные вузы без экзаменов.