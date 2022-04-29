Сергей Меликов пообщался с жителями села Муги

В с. Муги Акушинского района глава Дагестана Сергей Меликов ознакомился с общественной зоной отдыха и пообщался с местными жителями.

В беседе с жителями села Сергей Меликов расспросил их о положении дел в муниципалитете, услышал их пожелания и просьбы.

Местная жительница поблагодарила главу республики за внимание к району. Глава республики поблагодарил мугинцев за терпение в эти сложные времена и пожелал им здоровья.

Территория общественного пространства благоустроена в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году. Стоимость благоустроительных работ составила 4,4 млн рублей.