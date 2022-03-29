Сергей Меликов пообещал поддержку родственникам погибших военнослужащих

На встрече с родственниками погибших при исполнении воинского долга в Украине военнослужащих выразил им соболезнования и заверил в поддержке.

Говоря о героизме дагестанских военнослужащих, Сергей Меликов подчеркнул, что они показали, на что способен российский солдат: «Это, конечно, идёт не только из истории, но и из семьи. Они выполнили свой долг так же мужественно, бесстрашно, как делали их деды и прадеды в борьбе с фашизмом.

Ценой своих жизней они доказали святую преемственность поколений. Они стали достойными наследниками нашей Великой Победы. Наши военнослужащие показали всему миру, что в критический момент отважные сыны Дагестана будут стоять насмерть за нашу великую Родину», — подчеркнул глава республики.