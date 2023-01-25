Сергей Меликов положительно оценил запуск акции #ЧитаемРасула

В рамках прямого эфира глава республики Сергей Меликов выразил благодарность Председателю Правительства Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову и министрам, которые запустили акцию #ЧитаемРасула, приуроченную к празднованию 100-летия со дня рождения дагестанского поэта Расула Гамзатова.

«Я хочу поблагодарить Председателя Правительства Абдулмуслима Мухудиновича и министров, которые провели очень красивую акцию. Председатель Правительства и несколько министров прочитали стихотворения Расула Гамзатова на своих родных языках, на: аварском, на кумыкском, лезгинском, лакском, даргинском и на русском. Это было сделано не даже по моему поручению и поручению Председателя Правительства, это было просто предложение и все откликнулись и приняли участие «по состоянию души». Я считаю, что мы дали очень хороший и красивый старт.

Я спрашиваю у Абдулмуслима Мухудиновича, что сподвигло людей разных национальностей привлечь и прочесть стихотворение на разных языках народов Дагестана. У него очень короткая фраза была: «потому что Расул Гамзатов живет в каждом доме дагестанца», — отметил Сергей Меликов.