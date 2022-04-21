Сергей Меликов положительно оценил работу Ассоциации совета муниципальных образований

Глава Дагестана Сергей Меликов принял участие в расширенном заседании Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований РД».

Прежде всего, глава региона положительно оценил работу Ассоциации и ее председателя – главы Кайтагского района Алима Темирбулатова, который внимательно отслеживает процессы, происходящие в республике, и аккумулирует актуальные задачи для руководителей муниципалитетов.

«Совет муниципальных образований Республики Дагестан является важным инструментом развития местного самоуправления, выступая в роли представителя общих интересов муниципальных образований», – выразил уверенность Сергей Меликов.

Глава региона констатировал снижение в этом году количества жалоб от населения муниципалитетов.

Обращаясь к участникам заседания, Глава Дагестана констатировал, что сегодня каждый является участником событий исторической важности. «К большому сожалению, в ходе специальной военной операции на Украине есть потери среди военнослужащих из Дагестана. Наш долг – максимально окружить вниманием и заботой семьи этих ребят», – призвал Сергей Меликов, напомнив, что работа эта уже проводится: принято решение оказать семьям погибших помощь за счет средств республиканского бюджета в размере по 1 млн рублей.

Говоря о развитии экономики в условиях санкционного давления, Сергей Меликов акцентировал внимание на возможностях импортозамещения. Он подчеркнул, что сейчас есть шанс наладить переработку производимой в регионе продукции и организовать сбыт товара в том числе за пределами республики, что может существенно поддержать развитие муниципалитетов.

В завершении глава региона вручил государственные награды отличившимся в этом году руководителям муниципальных образований республики.