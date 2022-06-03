Сергей Меликов подвёл итоги рабочего визита в Карабудахкентский район

Глава Республики Дагестан подвел итоги рабочей поездки в Карабудахкентский район. В частности Сергей Меликов прокомментировал решения по посещённым объектам, которые требуют развития.

В их числе овощехранилище СПоК «Союз» в селе Гурбуки, который объединяет в единое фермерское хозяйство около тридцати личных подсобных хозяйств. В планах организовать здесь переработку фруктов и овощей.

Сергей Меликов поддержал данную инициативу и порекомендовал обратить внимание на развитие наиболее рентабельных направлений.

Подводя итоги визита на встрече с руководством муниципалитета Сергей Меликов поблагодарил руководство района за работу. «Понимаю, что есть проблемы, но позитива очень много», — резюмировал Глава Дагестана.