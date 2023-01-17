Сергей Меликов подвёл итоги празднования 90-летия Фазу Алиевой

В 36 субъектах России при активном участии представительств и землячеств прошло более 120 юбилейных мероприятий, в том числе сольные концерты Ансамбля «Лезгинка», фотовыставка «Прекрасный образ горянки» Национального музея РД и поэтический вечер к 90-летию Фазу Алиевой.

Екатеринбург украсили десятки постеров с портретом Фазу Алиевой на фоне самых известных достопримечательностей Дагестана; на Дальнем Востоке декламировались стихи Фазу Алиевой в исполнении солистов Краевого театра драмы, прошла выставка дагестанских национальных костюмов и показ фильма о поэте.

В Москве парках и скверах, уличной инфраструктуре Постпредством Дагестана в Москве организовано размещение баннеров с цитатами произведений поэта, экспонированы фотовыставки.

В этом году предстоит празднование 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Напомним, предложение главы Дагестана Сергея Меликова было поддержано Президентом России Владимиром Путиным, который лично знал Расула Гамзатова и высоко ценил его творчество и вклад в отечественную культуру, президент подписал Указ о праздновании 100-летия со дня рождения выдающегося поэта.

Уже проделана большая подготовительная работа как на федеральном, так и на республиканском уровнях. В том числе учреждена «Медаль Расула Гамзатова».

Официальный старт Года Расула Гамзатова будет дан 21 февраля в Большом зале Русского драматического театра.