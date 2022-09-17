Сергей Меликов подвёл черту под визитом Дениса Мантурова в Дагестан

16 сентября Дагестан посетил зампред Правительства РФ Денис Мантуров, который ознакомился с потенциалом Дагестана в области работы производственных площадок, таких как Концерн «КЭМЗ», «Дагдизель» и др. Вице-премьер РФ и Сергей Меликов побывали на выставке предприятий, после чего встретились с журналистами.

«Благодаря сегодняшним поручениям Дениса Валентиновича перед нами открываются новые возможности», — отметил Сергей Меликов. Также он подчеркнул, что Денис Мантуров с коллегами наметили траекторию развития предприятий для преодоления санкционных сложностей.