Сергей Меликов подвел итоги визита Михаила Мишустина в Дагестан

14 апреля Михаил Мишустин прибыл в Дагестан с рабочим визитом, цель которого решение задач по реализации предложений, озвученных в рамках Дней Дагестана в Совете Федерации ФС РФ в начале марта текущего года. Итоги рабочей поездки Председателя Правительства РФ в Дагестан прокомментировал Сергей Меликов. По словам врио руководителя региона, в ходе посещения ЦГБ города Дербента, было предложено определить направления, которые способствовали бы развитию системы здравоохранения как Дербента, так и всей республики в целом. По словам Сергея Меликова, Премьер-министр РФ готов поддержать инициативы, уже принято решение о финансировании закупки для Дербентской ЦГБ медицинского оборудования. В числе обозначенных вопросов: развитие аэропорта, а также другие проблемные направления, которые требуют федеральной поддержки. Большинство озвученных тем взято на проработку. Сергей Меликов выразил уверенность, что будут даны поручения, которые станут основой реализации Стратегии развития Дагестана, разработка которой завершается.

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