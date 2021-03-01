Сергей Меликов подвел итоги первого дня Дагестана в Совете Федерации

Сегодня в Совете Федерации состоялось расширенное заседание Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, посвященное Дагестану.

В нем принял участие Сергей Меликов. Глава региона прокомментировал итоги первого дня.

Меликов отметил: «Результаты мы увидим только тогда, когда планы будут реализованы. Но я удовлетворен тем, как сегодня заседание комитета прошло», — отметил Меликов. Он поблагодарил руководство Совета Федерации и вице-председателя Ильяса Умаханова за возможность обозначить проблемы республики на государственном уровне.

Он выразил уверенность, что это поможет Дагестану решить обозначенные проблемы и улучшит жизнь людей.

Меликов поблагодарил руководителей республиканских ведомств за обстоятельные доклады и поручил тут же в Москве приступить к решению вопросов.

Сегодня в рамках Дней Дагестана в Совете Федерации прошло два заседания, еще четыре пройдут завтра.