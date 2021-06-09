Сергей Меликов подвел итоги ПЭМФ-2021 и приезда в Дагестан Сергея Шойгу

Сергей Меликов рассказал о важных для республики соглашениях, подписанных на ПМЭФ-2021.

1. В Дагестане будут развивать рынок природного газа. Достигнуты договоренности с ООО «Газпром газомоторное топливо». Меликов отмечает, что это поможет развитию в республике «чистого бизнеса».

2. Подписано соглашение с компанией по производству солнечных электростанций. Компания «Хевел» откроет в Дагестане два модуля.

3. Подписано соглашение с «Салаватстекло». Компания начинает работать на площадке Кампийского завода листового стекла.

4. Крупный ритейлер «Магнит» откроет в республике сеть магазинов. Первые маркеты появятся уже этим летом.

5. «Газпром Межрегионгаз» поможет наладить в республике газоснабжение.

6. Подписано соглашение с АНО «Роскачество». Теперь производимая в республике продукция будет выходить с такой маркировкой.

Подписан ряд соглашений по развитию малого и среднего предпринимательства. Дагестан поддержит инвесторов из Санкт-Петербурга, готовых вложиться в действующие и новые предприятия.

Сергей Меликов подвел итоги приезда Сергея Шойгу. Министр обороны проверил состояние инфраструктуры Каспийской флотилии. Глава региона отметил важность передислокации и для жителей республики.